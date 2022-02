Le Grand Week-End des Crozes-Hermitage Espace Eden, 22 avril 2022, Mercurol-Veaunes.

Le Grand Week-End des Crozes-Hermitage

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Espace Eden

Un marché aux vins En journée, carnet de dégustation en main, les visiteurs pourront aller à la rencontre de 50 vignerons issus des appellations emblématiques de la Vallée du Rhône Nord : les AOC Crozes-Hermitage, Condrieu, Hermitage, Côte-Rôtie, Cornas, Saint-Joseph et Saint-Péray. En soirée, ils pourront profiter de rendez-vous privilégiés autour du vin et de gastronomie en se rendant dans les domaines, caves et restaurants de la région. La cantine Foodie Le restaurant Le Tournesol (Tournon-sur-Rhône) vous proposera un menu concocté à partir de produits frais et locaux (22€ par personne), qui fera la part belle aux emblématiques productions de la Drôme et de l’Ardèche. Les Off vignerons Le vendredi soir et le samedi soir, les vignerons exposants donnent rendez-vous dans les domaines, restaurants et caves de la région pour des tables d’hôtes et dégustations confidentielles. L’occasion idéale de passer une soirée festive et conviviale et de partager un moment privilégié avec les vignerons de l’appellation ! N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire, demande de visuel ou d’interview d’un organisateur du grand week-end des Crozes-Hermitage. Site Internet de l’événement : [https://legrandweekend.crozes-hermitage-vin.fr/](https://legrandweekend.crozes-hermitage-vin.fr/) Lieu : Mercurol Tarif : 8€

Initié par les vignerons de l’appellation Crozes-Hermitage, le grand week-end des Crozes-Hermitage se tiendra les 22, 23 et 24 avril 2022 à l’Espace Eden de Mercurol (26).

