Le grand week-end de rentrée à Saint-Quentin Saint-Quentin, 3 septembre 2021, Saint-Quentin.

Le grand week-end de rentrée à Saint-Quentin 2021-09-03 – 2021-09-06

Saint-Quentin Aisne

Du vendredi 3 au lundi 6 septembre, fêtez la rentrée à Saint-Quentin avec plusieurs évènements durant tout le week-end !

– Venez profiter de 4 jours de bonnes affaires dans les commerces du centre-ville et de quartiers avec le grand déballage des commerçants ! (masque obligatoire)

– Durant les 4 jours, participez au Saint-Quentin Beer Festival ! La bonne humeur, la musique et le plaisir d’être ensemble seront de rigueur ! (pass sanitaire obligatoire)

– Le samedi 4 septembre de 13h à 17h, fêtez les jardiniers avec la Saint-Fiacre, place Régnier de 14h30 à 17h (masque obligatoire)

– Le dimanche 5 et lundi 6 septembre de 8h à 18h, chinez à l’incontournable brocante, places Gaspard de Coligny et Régnier, rues de l’Arsenal et des Halles (masque obligatoire)

Le programme en ligne : https://fr.calameo.com/read/004873246e38ed988a661

