Pour fêter ses 22 ans, Alencéa propose un week-end festif.

Du 1er au 3 juillet, le centre aquatique Alencéa ouvre ses portes pour un week-end chargé en surprises. De quoi dignement fêter les 22 ans d’Alencéa ! À vos maillots, prêts… nagez !

Pour fêter ses 22 ans, Alencéa propose un week-end festif.

Du 1er au 3 juillet, le centre aquatique Alencéa ouvre ses portes pour un week-end chargé en surprises. De quoi dignement fêter les 22 ans d’Alencéa ! À vos maillots, prêts… nagez !

