Le Grand Voyage Sainte-Eulalie-en-Born, 13 juillet 2022, Sainte-Eulalie-en-Born.

Le Grand Voyage

101 rue Saint Eutrope Ludo-médiathèque Sainte-Eulalie-en-Born Landes OT Grands Lacs Ludo-médiathèque 101 rue Saint Eutrope

2022-07-13 20:00:00 – 2022-07-13 21:00:00

EUR 0 0 Investie d’une belle mission, Luna s’engage à la recherche de la Fleur du Bonheur, mais le chemin est riche d’obstacles et d’anecdotes. Pour commencer son voyage, Luna est aidée d’un mystérieux messager qui la guide à travers l’Europe ; une belle occasion pour visiter la France où elle doit savoir danser le Menuet, puis l’Espagne où elle nous apprend le Flamenco et l’Italie; où une rencontre inédite avec Pierrot, musicien rêveur et romantique provoque un excellent quiproquo avec le technicien du spectacle (d’ailleurs très investi dans le spectacle). Ses recherches la mène enfin au Pays de l’Imagination; où elle découvre un pays aux personnages magiques et surprenants et enfin la Fleur du Bonheur.

Interactif, poétique, haut en couleur et riche en rebondissements clownesques, « Le Grand Voyage » est un conte burlesque merveilleux et fantastique proposé par la Compagnie Abac’Art

+33 058786248

