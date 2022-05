LE GRAND VOYAGE – Les Musicales de Normandie, 13 août 2022, .

LE GRAND VOYAGE – Les Musicales de Normandie

2022-08-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-13

Ensemble Variances

Thierry PÉCOU, direction

VIVIER, Pièce pour clarinette & violon

GLASS, Quatuor n°2 « Company »

DENISOV, Sonate pour clarinette solo op.38

XENAKIS, Charisma pour clarinette et violoncelle

PÉCOU, Les rameurs obscurs de la barque de Rê pour quatuor à cordes et sons fixés.

Au cœur de ce programme, le quatuor à cordes avec sons préenregistrés Les rameurs obscurs de la barque de Rê de Thierry Pécou est une plongée imaginaire dans de multiples facettes de l’Égypte et de la fascinante ville du Caire. Confondant le temps présent et l’Antiquité, le compositeur s’est inspiré d’un passage du Livre des Morts Égyptiens qui relate le voyage nocturne du dieu solaire Rê opérant sur sa barque le passage entre vie et mort, vers un nouveau cycle de vie. En résonance à ce long voyage musical et poétique, interrogations existentielles et réminiscences de civilisations antiques émergent du Quatuor n°2 de Philip Glass inspiré de la nouvelle « compagnie » de Samuel Beckett, de Charisma de Iannis Xenakis et de la Sonate pour clarinette du compositeur russe Edison Denisov disparu il y a 25 ans.

Le Samedi 13 août à 17h

Église Saint-Etienne – Fécamp

Tarifs Plein : 15€

Tarif Réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 12€

Gratuit (- de 18 ans)

Sur réservation obligatoire :

– A l’Office de Tourisme de Fécamp ;

– Sur place entre 30 minutes et 1 heure avant le début de l’événement.

Contacter le festival en amont des événements pour les PMR (07 61 24 70 41).

dernière mise à jour : 2022-05-09 par