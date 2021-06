Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade-sur-Lot Le Grand Villeneuvois en s’amusant – visites enquêtes Sainte-Livrade-sur-Lot Sainte-Livrade-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Livrade-sur-Lot

Le Grand Villeneuvois en s’amusant – visites enquêtes Sainte-Livrade-sur-Lot, 3 août 2021-3 août 2021, Sainte-Livrade-sur-Lot. Le Grand Villeneuvois en s’amusant – visites enquêtes 2021-08-03 – 2021-08-03 Sainte-Livrade-sur-Lot Rendez-vous devant la tour du Roy

Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne Sainte-Livrade-sur-Lot Ouvrez l’œil durant ces parcours dans les rues d’Hautefage-la-Tour, de Sainte-Livrade-sur-Lot ou encore de Dolmayrac et menez l’enquête avec une médiatrice du Pays d’art et d’histoire pour démasquer le coupable !

Réservation obligatoire. Ouvrez l’œil durant ces parcours dans les rues d’Hautefage-la-Tour, de Sainte-Livrade-sur-Lot ou encore de Dolmayrac et menez l’enquête avec une médiatrice du Pays d’art et d’histoire pour démasquer le coupable !

Réservation obligatoire. Ouvrez l’œil durant ces parcours dans les rues d’Hautefage-la-Tour, de Sainte-Livrade-sur-Lot ou encore de Dolmayrac et menez l’enquête avec une médiatrice du Pays d’art et d’histoire pour démasquer le coupable !

Réservation obligatoire. Ouvrez l’œil durant ces parcours dans les rues d’Hautefage-la-Tour, de Sainte-Livrade-sur-Lot ou encore de Dolmayrac et menez l’enquête avec une médiatrice du Pays d’art et d’histoire pour démasquer le coupable !

Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade-sur-Lot Autres Lieu Sainte-Livrade-sur-Lot Adresse Sainte-Livrade-sur-Lot Rendez-vous devant la tour du Roy Ville Sainte-Livrade-sur-Lot lieuville 44.39725#0.58899