2022-08-09 – 2022-08-09

Bias Lot-et-Garonne Bias Saurez-vous dénouer l’intrigue du Cluedo géant présenté par la compagnie théâtrale Paradoxales à Bias ?! Un événement proposé en partenariat par l’Office de tourisme du Grand Villeneuvois et le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois. Durée : 1h à 1h30

