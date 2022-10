LE GRAND VILLAGE DE SAINT-NICOLAS Nancy, 18 novembre 2022, Nancy.

Retrouvez toute la magie des fêtes au Grand Village de Saint-Nicolas* qui ouvrira ses portes du 18 novembre au 30 décembre 2022 Place Charles III à Nancy !

Vous pourrez déambuler à travers les chalets illuminés sous les odeurs de pain d’épices et de vin chaud !

De nombreuses animations vous y attendent, du mercredi au dimanche : Gospel, jazz manouche, fanfares festives, mascottes, échassiers lumineux, magie, sculpture sur ballons, ateliers maquillage pour enfants… et même visites du Saint-Nicolas et du Père Noël !

Les enfants pourront également faire un tour sur le beau carrousel central du Grand Village.

À la recherche d’une idée cadeau ?

Plus d’une soixantaine d’exposants seront au rendez-vous, commerçants et artisans d’art, pour vous proposer des produits variés de qualité : peluches, bougies, bijoux, cosmétiques, puzzles mécaniques, décorations, vêtements et accessoires fait-main, confiserie, santons de Provence, biscuiterie alsacienne, photothèque d’antan…

Passage obligatoire également par la Maison de Saint-Nicolas ! Vous pourrez y dénicher des décorations de Noël, idées cadeaux, jouets, de nouveaux produits à l’effigie de Saint Nicolas et même des chèques cadeaux des Vitrines de Nancy à offrir à vos proches !

Les petites et grandes faims pourront bien entendu se restaurer sur place ou à emporter pour savourer raclettes, tartiflettes, huîtres, escargots, foie gras, champagne, vins et gourmandises !

Venez nombreux participer aux festivités !

Toutes les infos et animations : https://www.facebook.com/GrandVillagedeSaintNicolas

Liste des commerces participants : www.boutic-nancy.fr – rubrique Commerces / Chalets de Saint Nicolas

HORAIRES d’ouverture

Du mardi au dimanche de 10h à 20h

Les lundi de 12h à 20h

Nocturnes jusqu’à 21h pour les métiers de bouche

HORAIRES EXCEPTIONNELS

Sam 03/12 : nocturne jusqu’à 21h (22h pour les métiers de bouche)

Sam 24/12 et vend 30/12 : fermeture anticipée à 17h

Dimanche 25 décembre 2022 : fermé (jour de Noël)

* Organisé par l’association des commerçants Les Vitrines de Nancy

+33 3 83 32 10 55 https://www.boutic-nancy.fr/rubriques/saint-nicolas-2022/le-grand-village-2.html

