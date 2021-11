Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy LE GRAND VILLAGE DE SAINT-NICOLAS 2021 Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle Retrouvez toute la magie des fêtes au Grand Village de Saint-Nicolas du 19 novembre au 30 décembre Place Charles III à Nancy ! Déambulez à travers les chalets illuminés sous les odeurs de pain d’épice et de vin chaud ! De nombreuses animations vous y attendent ! Concerts gospel, jazz manouche, chants de Noël rétro, fanfares festives, spectacles, magie, sculpture sur ballons, ateliers de maquillage pour enfants… et même visites du Saint-Nicolas et du Père Noël ! Les enfants pourront également faire un tour sur le beau carrousel central du Grand Village ! A la recherche d’une idée cadeau ?

Plus d’une soixantaine d’exposants seront au rendez-vous, commerces et artisans d’art, pour vous proposer des produits variés de qualité : peluches, bougies, bijoux, cosmétiques, vêtements et accessoires fait-main, confiserie, santons de Provence, biscuiterie alsacienne, phothothèque d’antan… La Maison de Saint-Nicolas vous accueillera du mardi au dimanche de 11h à 20h ! Vous pourrez y dénicher des décorations de Noël, des jouets, de la monnaie de Paris et même des chèque cadeaux des Vitrines de Nancy à offrir à vos proches ! Les petites et grandes faims pourront se restaurer sur place ou à emporter pour savourer raclettes, tartiflettes, huîtres, escargots, foie gras, champagne, vins et gourmandises ! Venez nombreux participer aux festivités ! Nocturnes jusqu’à 21h pour les métiers de bouche et 22h le samedi 4 décembre. +33 3 83 36 34 34 https://www.boutic-nancy.fr/commerces/chalet-de-saint-nicolas/?type=&sscat=67,69,66,71,68,70,901nc Vitrines de Nancy

