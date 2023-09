Exposition PARADE « faune, flore et paysages » Le Grand Turc La Ferté Macé, 24 octobre 2023, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

L’association P.A.R.A.D.E. basée à La Ferté-Macé réunit des passionnés de photographies animalières.

Ils nous présentent lors de cette exposition des photos faune flore et paysages.

Vendredi 2023-10-24 fin : 2023-11-04 . .

Le Grand Turc salle Rousseau

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



The association P.A.R.A.D.E. based in La Ferté-Macé gathers enthusiasts of animal photography

They present us during this exhibition of photos fauna flora and landscapes

La asociación P.A.R.A.D.E., con sede en La Ferté-Macé, reúne a personas apasionadas por la fotografía de la vida salvaje.

En esta exposición mostrarán fotos de fauna, flora y paisajes

Der Verein P.A.R.A.D.E. mit Sitz in La Ferté-Macé vereint Liebhaber der Tierfotografie.

In dieser Ausstellung präsentieren sie uns Fotos von Tieren, Pflanzen und Landschaften

