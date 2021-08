Le Grand Trophée d’Or des Magiciens – par le Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms, 26 octobre 2021, Nantes.

Horaire : 14:30 15:25

Gratuit : non 11 € / 13 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à partir du 9 septembre 2021, à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100

Spectacle tout public à partir de 4 ans – Magie et chant – Création du Théâtre 100 Noms. Cacahuète, un apprenti magicien, solitaire et grognon, apprend un matin une nouvelle des plus inattendues. Pâquerette, petite fille de Zoltar le grand magicien, vient lui faire don du secret de son grand père… Le chemin vers la clé du succès ! Mais c’est sans compter qu’il doit garder en échange la belle et insouciante Pâquerette comme assistante ! Réussiront-ils ensemble à remporter le Grand Trophée d’or des magiciens ? Avec Sébastien Loiseau et Jessica Naud Auteurs : Clément Pouillot et Olivier Denizet Durée : 55 min.

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes Île de Nantes Nantes