Le 25 juin, tout le monde, que l’on habite en EHPAD ou pas, que l’on travaille au Centre hospitalier ou pas, que l’on vive à Douarnenez ou pas, sera bienvenu dans le village éphémère de la convivialité et des bonnes affaires, autour de la résidence Ty Marhic.

L’évènement est porté par l’association Atoutâge, qui rassemble des enfants et proches de résidents. Les bénéfices permettront de financer des projets d’animation, au profit des habitants des Ehpad de Ty Marhic et des Jardins du Clos.

Le troc et puces de Ty Marhic est l’occasion de rassembler toutes les générations autour d’un événement et d’une journée conviviale et chaleureuse, avec des jeux et animations variés (pêche à la ligne, casse boite, stand maquillage, tours en triporteur, rencontre avec les animaux des Plomarc’h, etc.), une grande tombola, plusieurs concerts tout au long de la journée, un stand crêpes et une buvette.

Le but : briser les barrières, se rencontrer et s’amuser TOUS ENSEMBLE et à tout âge !

Le troc et puces de Ty Marhic est ouvert à tous.

Un emplacement (table de 2.70m avec chaises) est vendu 10 €. Un emplacement identique sans table est proposé à 5 €.

Pour tous renseignements ou recevoir les formulaires d’inscription, les personnes intéressées seront invitées à contacter les animateurs de l’Ehpad, Rozane et Kristof au : 02.98.75.16.64 (9h45 à 16h45 en semaine) ou par mail : animateur.tymarhic@ch-douarnenez.fr.

