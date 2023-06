Balade équestre nocturne Le Grand Tremble Ruffec, 29 juillet 2023, Ruffec.

Ruffec,Indre

Profitez d’une belle soirée d’été, pour faire une balade à cheval à la nuit tombée, précédé ou non d’un repas.

Samedi 2023-07-29 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-29 . 15 EUR.

Le Grand Tremble

Ruffec 36300 Indre Centre-Val de Loire



Take advantage of a beautiful summer evening, to go for a horse ride at nightfall, preceded or not by a meal

Aproveche una buena tarde de verano para dar un paseo a caballo al atardecer, precedido o no de una comida

Nutzen Sie einen schönen Sommerabend, um einen Ausritt bei Einbruch der Dunkelheit zu machen, mit oder ohne vorheriges Essen

Mise à jour le 2023-06-01 par Destination Brenne