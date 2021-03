Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel LE GRAND TRAIL DES TETES BRULEES Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

L'association des Têtes Brûlées vous propose « Le Grand Trail des Têtes Brûlées » au départ du motocross. Un trail au cœur des champs de batailles, sur les vestiges de la grande guerre. 3 parcours proposés : 8 – 16 et 35 km Un événement sportif en partenariat avec l'association Sampy'run. Inscription en ligne : https://tetesbruleesvtt.jimdofree.com/ tetesbruleesvtt@gmail.com +33 6 72 47 92 76

