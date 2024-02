Le grand tournoi des sorciers Centre-Ville de Jonquières Martigues, dimanche 4 février 2024.

Le cinéma La cascade, en partenariat avec avec la Librairie L’Argonaute et les éditions Gallimard vous proposent la projection de « Harry Potter à l’école des sorciers », suivi d’un goûter, de jeux, d’un grand quizz et de stands créateurs dans le hall.

Venez déguisés !

Le film orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n’hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l’escalier.

Ils détestent leur neveu dont la présence leur rappelle sans cesse le tempérament «imprévisible» des parents du garçon et leur mort mystérieuse.



À l’approche de ses 11 ans, Harry ne s’attend à rien de particulier ni carte, ni cadeau, ni même un goûter d’anniversaire. Et pourtant, c’est à cette occasion qu’il découvre qu’il est le fils de deux puissants magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires pouvoirs.

Quand on lui propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué… et s’engage dans l’aventure de sa vie.



De Chris Colombus / Etats-Unis, 2001, 2h32.

Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. EUR.

Centre-Ville de Jonquières 35 cours du 4 septembre

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cinemalacascade@cinemartigues.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:00:00

fin : 2024-02-04



