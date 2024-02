Le grand tour du monde des primates fossiles Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement, lundi 26 février 2024.

Le grand tour du monde des primates fossiles Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Quand et comment sont arrivés primates et rongeurs en Amérique du Sud ? Que font les lémuriens sur Madagascar ? Comment se sont installées les faunes de mammifères modernes en Europe ? Ces grandes questions biogéographiques de l’histoire des mammifères sont autant de mystères sans réponse scientifique unanime. Evoquer ces énigmes est une occasion d’explorer l’histoire paléontologique, tectonique et paléoclimatique du globe depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années.



Alexis Licht est géologue sédimentaire et géochimiste, spécialisé dans les études paléoclimatiques et paléogéographiques. Il a obtenu sa thèse en sciences de la Terre à l’Institut de paléoprimatologie et paléontologie humaine (IPHEP) de l’Université de Poitiers en 2013.



Alexis Licht a été successivement postdoctorant à l’Université d’Arizona, du Kansas (USA), et à l’Université de Potsdam (Allemagne), puis maître de conférences à l’Université de Washington (USA). Il est chargé de recherche CNRS au centre de recherche et d’enseignement de géosciences de l’environnement (CEREGE) depuis 2020.



Alexis Licht utilise les archives sédimentaires pour étudier les liens entre climat, tectonique, et l’évolution des espèces à travers les temps géologiques. Son travail jongle entre terrain (sédimentologie, pédologie et stratigraphie) et laboratoire, pour dater les roches sédimentaires (datation U-Pb) et reconstruire leurs environnements (isotopie stable et clumped, pétrographie sédimentaire). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 19:00:00

fin : 2024-02-26 21:00:00

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

