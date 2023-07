Présentation du chantier et du projet architectural du futur pôle départemental du spectacle vivant Le Grand T Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Présentation du chantier et du projet architectural du futur pôle départemental du spectacle vivant 16 et 17 septembre Le Grand T Gratuit, sur réservation obligatoire – à partir du lundi 4 septembre 2023

Depuis un peu plus d’un an, le site du Grand T est fermé pour travaux. Il accueillera à terme un futur équipement complet au service de tout le territoire départemental, qui réunira les équipes de Musique et Danse en Loire-Atlantique et du Grand T, et offrira un nouvel espace ouvert sur le quartier, accueillant indistinctement artistes et habitants.

Ainsi, à sa réouverture au printemps 25, ce nouveau lieu, porteur de multiples usages, disposera d’une salle de 850 places, une seconde de 350 places, un studio de danse, un studio de son et vidéo, des espaces de médiation et de formation, un jardin et des préaux pouvant accueillir des pratiques libres, un restaurant, un bar et une librairie.

Le Département de Loire-Atlantique a souhaité intégrer un volet réemploi des matériaux dans ce projet de réhabilitation, ce qui est exceptionnel dans un chantier de cette envergure.

Depuis mai 2022, le site du Grand T est fermé. Il va connaître plus de deux ans de travaux et accueillera à terme les équipes du théâtre et celles de Musique et Danse en Loire-Atlantique pour devenir ainsi un pôle départemental du spectacle vivant installé au coeur d'un jardin et inspiré par les maîtres-mots : hospitalité, exemplarité écologique et créativité.

Le Grand T – Lisa Surault