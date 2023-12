Entrés dans la danse Le Grand Sud Lomme, 10 février 2024, Lomme.

Entrés dans la danse Samedi 10 février 2024, 18h00 Le Grand Sud Entrée gratuite

Pénétrer dans le monde chorégraphique afin de penser la musique autrement, tel aura été le défi relevé par les musiciens qui interpréteront en direct la bande originale de cette soirée dansée. Ils ont ainsi pu gouter aux délices de l’accompagnement danse et appris à joindre le mouvement à la musique.

Au rendez-vous, de nombreux compositeurs : Dvorák, Moskowsky, Mozart, Steve Reich, Grieg, Fazil Say…

Par les classes en CHAD, danse, et en CHAM de piano, percussion, violoncelle, flûte. Avec la particiation d’étudiants de l’ ESMD – École Supérieure Musique et Danse Hauts de France.

Direction pédagogique : Emmanuelle Abeillé, Gaelle Busson, Fabienne Dumas

Samedi 10 février 2024 – 18h00

Grand Sud – 50, rue de l’Europe, Lille

Parking disponible à 200 m de la salle et 10′ en bus depuis le métro porte des postes.

Réservation sur : https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation

Merci de prévoir le temps de billetterie, et d’arriver entre 17h15 et 17h45 au plus tard. Toute entrée dans la salle après 18h devra se faire entre deux propositions musicales et chorégraphiques, et sans garantie d’une place assise.

