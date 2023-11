Junior Ballet Le Grand Sud Lomme, 9 février 2024, Lomme.

Le Junior Ballet du conservatoire bénéficiera de l’accueil en résidence du chorégraphe de renommée internationale Garry Stewart d’octobre 2023 à février 2024. Avec les étudiants danseurs classiques, contemporains et jazz, ils adapteront Greyscale pour duos et trios. La pièce adaptée est déja programmée sur différentes scènes de la région, parmi lesquelles la Barcarolle de St Omer. Des pièces du répertoire de la danse contemporaine et classique, chorégraphiées par les enseignants du Conservatoire, seront également proposées.

Le Grand Sud 50 Rue de l'Europe, 59000 Lille Lomme 59160 Nord Hauts-de-France

