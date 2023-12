Hip Open Dance : Hip Open Shows Le Grand Sud Lille Sud Lille, 4 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : Hip Open Shows Dimanche 4 février 2024, 15h00 Le Grand Sud Lille Sud 5€ – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Dimanche 4 février – 15h

5€ – réservation conseillée

Le Grand Sud

https://my.weezevent.com/hip-open-dance-hip-open-shows

——–

Retour à la base. Hip Open Shows est de ces temps qui ne se loupent pas pour rester à la page de la vivacité des danses Hip-hop.

Cette année, on vous propose de vous laisser embarquer par Dans la Rue la Danse, Ecole pionnière des tremplins dans la Nord. A eux de nous montrer qui fera le game 2024 !

——-

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

Le Grand Sud Lille Sud 50 rue de l’europe 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 http://flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-hip-open-shows »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 820, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dimanche 4 fu00e9vrier – 15h 5u20ac – ru00e9servation conseillu00e9e Le Grand Sud ——– Retour u00e0 la base. Hip Open Shows est de ces temps qui ne se loupent pas pour rester u00e0 la page de la vivacitu00e9 des danses Hip-hop. Cette annu00e9e, on vous propose de vous laisser embarquer par Dans la Rue la Danse, Ecole pionniu00e8re des tremplins dans la Nord. A eux de nous montrer qui fera le game 2024 ! ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Hip Open Dance : Hip Open Shows », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1074237.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-hip-open-shows », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 462}, « link »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-hip-open-shows »}, {« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}]