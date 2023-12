Hip Open Dance : Lille World Battle Le Grand Sud Lille Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Battle international de Breakdance en 1vs1. Ilyes Zoo, aux manettes de ce championnat épique, convoque les stars du breaking à travers le monde pour une poule de 16. Pour autant, il ne se départis pas du local : quelques places restent à prendre pour la relève du Nord…

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

Le Grand Sud Lille Sud
50 rue de l'europe 59000 Lille
Samedi 3 février 2024, 19h00
Gratuit – sur réservation

