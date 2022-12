Hip Open Shows Le Grand Sud Lille Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Hip Open Shows Le Grand Sud Lille Sud, 5 février 2023, Lille. Hip Open Shows Dimanche 5 février 2023, 15h00 Le Grand Sud Lille Sud

5€

Carte blanche à Street Smile Le Grand Sud Lille Sud 50 rue de l’europe 59000 Lille Lille-Sud Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 62 14 59 52 http://flow.lille.fr Retour à la base. Hip Open Shows est de ces temps qui ne se loupent pas pour rester à la page de la vivacité des danses Hip-hop. Cette année, on vous propose de vous laisser embarquer par Street Smile (crew, école de danse et street performers), fief d’Ilies Zoo. A eux de nous montrer qui fera le game 2023 !

