INCONTOURNABLES – les centres sociaux dans les quartiers Le Grand Sud Lille

C’EST LE RETOUR DES INCONTOURNABLES !

18 centres sociaux de la métropole se réunissent pour une journée d’échange sur leur culture commune et leurs actions.

Au programme, des ateliers et tables rondes sur trois thématiques majeurs : la jeunesse, la lutte contre la pauvreté et la précarité ainsi que la transition écologique.

Rendez-vous Vendredi 26 Janvier à Le Grand Sud (50 rue de l’Europe à Lille) de 13:30 à 22:00.

Quelques informations supplémentaires :

17:15 – Table Ronde sur le futur des centres sociaux au regard du contexte actuel

18:15 – Présentation des vœux de la Fédération des Centres Sociaux du Nord Pas-de-Calais

Ensuite vous pourrez apprécier un spectacle conté et dansant, « Cent ans d’Histoire des centres sociaux”,

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places