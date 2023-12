Soirée soutien Maroc Le Grand Sud Lille, 20 janvier 2024, Lille.

Au lendemain du séisme le plus violent que le Maroc ait subi, il était important pour le milieu culturel de Lille et des environs de se mobiliser et d’apporter une aide, aussi modeste soit-elle pour accompagner les marocain·es dans la reconstruction.

Ainsi de nombreuses structures locales s’associent pour organiser une soirée de soutien aux victimes du séisme du 8 septembre 2023.

Les fonds récoltés lors de cette soirée seront reversés à la Fondation de Lille – Solidarité Maroc et serviront à financer les projets de reconstruction du Haut Atlas, région particulièrement touchée.

Retrouvons-nous pour une soirée de concerts, moments de poésie et de danse avec Aïta mon amour, Ismaël Metis, Kamal Lmimouni – Du chaâbi à l’arabo-andalou, Samira El Ayachi, Gilles Defacque, Marc Alexandre Oho Bambe, Rajaa Dussart…

️ Entrée à partir de 15€ ️Cagnotte également disponible sur place Petite restauration & bar

Le Grand Sud le grand sud lille Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

