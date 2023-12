[CINÉ-CONCERT] LE CIRQUE (Charlie Chaplin) ➕ Samvel Piano en Live Le Grand Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

➡ LE CIRQUE ➕ Samvel Piano en Live !

Le Grand Sud

Mer. 03 Janvier | 14h30

Gratuit Le Cirque – Charlie Chaplin, 1928 Pour bien débuter l’année 2024, Le Grand Sud vous invite à un ciné-concert comme à la belle époque des films muets !

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V'Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147) Parking : 190 places

