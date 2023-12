AMI.E.S IL FAUT FAIRE UNE PAUSE Le Grand Sud Lille, 20 décembre 2023, Lille.

AMI.E.S IL FAUT FAIRE UNE PAUSE 20 et 21 décembre Le Grand Sud 6-21 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-20T20:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T19:00:00+01:00 – 2023-12-21T20:00:00+01:00

➡ AMI.E.S IL FAUT FAIRE UNE PAUSE

L’Amicale de Production

Le Grand Sud

Mer. 20 Déc | 20h

Jeu. 21 Déc | 19h

6 à 21 € – Dès 12 ans

Billets : https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=18

Par La Rose des Vents dans le cadre de leur saison nomade 23-24

Est-ce une conférence performée ? Un atelier de travaux pratiques ? Une randonnée philosophique ? Sans doute un peu les trois. Voilà plus de douze ans que L’Amicale invente des formes théâtrales, alliant le rire à la réflexion. Julien Fournet, l’un de ses fondateurs, en livre une nouvelle fois la démonstration. Car Ami·e·s il faut faire une pause n’est pas une pièce comme les autres. Dans une ambiance de classe verte, vous serez invités à jouer avec des cocottes en papier et de la pâte à modeler, à vous allonger sur scène ou encore à savourer une tisane au thym….

Dans la montagne avec ses cascades et ses lacs, à travers une balade en forêt, et enfin sur la plage avec le bruit des vagues, suivez le « guide de situation », (en l’occurrence Jean Le Peltier) et embarquez au cœur d’une excursion rocambolesque pour appréhender autrement le monde !

—

Théâtre – Dès 12 ans

BUS au départ du méliès, rue Traversière à Villeneuve d’Ascq, le mercredi 20 décembre à 19h

Crédit photo : Simon Loiseau

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « link », « value »: « https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=18 »}] [{« link »: « https://larose.notre-billetterie.fr/billets?kld=2324w&spec=18 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places