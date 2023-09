Family Circus Le Grand Sud Lille, 10 décembre 2023, Lille.

Family Circus Dimanche 10 décembre, 10h00 Le Grand Sud ateliers gratuits sur place I spectacle gratuit sur réservation I repas 5 € sur réservation

Des ateliers d’initiation, des numéros par les étudiants du CRAC de Lomme et le spectacle Marelle.

Un espace et des activités seront prévus pour les plus petits.

10h : accueil

10h30-11h30 : 1ère session d’ateliers 11h45 : numéros du CRAC

12h30 : déjeuner

13h45-14h45 : 2e session

15h-16h : 3e session

16h30 : spectacle

Marelle

Cie El Nucleo

à 16h30 I 55 min | dès 5 ans

Un joyeux collectif de six acrobates fait de la marelle de cour de récré un agrès, propice à toutes les folies.

Ils se retrouvent sur cette aire de jeu pour transcender les règles, inventer leur propre monde et leur langage, tout en prenant à bras le corps cette marelle géante métallique. Marelle a été élaboré en immersion dans des collèges, avec des adolescents, leurs cultures, leurs quotidiens, leurs réalités. Une effusion vertigineuse, où les doutes et les espoirs de la jeunesse sont portés haut et grand.

en partenariat avec la Ville de Lille

Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

Fabien Debrabandere