MON AMOUR Le Grand Sud Lille, 8 décembre 2023, Lille.

MON AMOUR Vendredi 8 décembre, 20h00 Le Grand Sud 10/6 €

[Spectacle]

➡ MON AMOUR

Didiez Ruiz | La Compagnie des Hommes

Le Grand Sud

Ven. 08 Décembre | 20h

10/6 € [Dès 14 ans]

Réservations : https://my.weezevent.com/mon-amour

Mon amour parle de l’amour et de la mort.

La question de la fin est toujours là. Le père, la mère qui va partir mais aussi le conjoint, la compagne. Un double mot fin qui apparaît.

Pour le conjoint, 50 ans d’histoire qui se terminent. Une absence qui met un terme à une vie à deux.

Pour la fille ou le fils, une mutation, un passage d’un statut à un autre. Une nouvelle place, un nouvel espace…

Comment dit-on ces moments ? Comment aborder au théâtre, ce moment d’une grande concentration d’émotion ? Comment parler de la maladie et de la mort avec des images artistiques, comme durant des siècles, les artistes l’ont fait avant que notre siècle nous éloigne à jamais de ces réalités ?

Mon amour parlera de fin de vie mais aussi d’amour car les deux sont intimement liés. La mort est trop souvent un sujet tabou, il faut en parler pour l’accepter, l’accompagner au mieux.

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/mon-amour »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 500, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « »Mon amour » est la nouvelle u0153uvre de La Compagnie des Hommes. Mon amour traite d’un sujet tabou, celui de la mort, de la fin de vie, comment dit-on ces moments ? Au travers de la mort, l’amour est intimement liu00e9. Pour le conjoint, 50 ans du2019histoire qui se terminent. Une absence qui met un terme u00e0 une vie u00e0 deux. Pour la fille ou le fils, une mutation, le passage d’un statut u00e0 un autre. Comment aborder au thu00e9u00e2tre, ce moment du2019une grande concentration du2019u00e9motion ? Comment parler de la maladie et de la mort avec des images artistiques ? Un ru00e9cit personnel et intime, u00e9crit par Nathalie Bitan, u00e0 du00e9couvrir le 7 du00e9cembre au Grand Sud. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Mon Amour – Compagnies des Hommes », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1043595.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/mon-amour », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 333}, « link »: « https://my.weezevent.com/mon-amour »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

Vincent Berenger