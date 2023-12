OK CHORALES ! Le Grand Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord OK CHORALES ! Le Grand Sud Lille, 6 décembre 2023 17:00, Lille. OK CHORALES ! Mercredi 6 décembre, 18h00 Le Grand Sud Entrée Libre [Concert]

➡ OK CHORALES

Echo de femmes

Le Grand Sud

Mer. 06 décembre | 18h

Entrée Libre La Chorale s’empare du Grand Sud pour cette Rencontre du Mercredi de décembre ! Passant d’un registre à l’autre, d’un pays à une multitude d’autre tout en restant à Lille. ➡ ECHO DE FEMMES

Essentiellement féminine, cette chorale lilloise fondée en 1999 a changé de direction en 2020. Actuellement dirigée par Dominique FAUDEL, elle a connu une grande ouverture sur un répertoire de musiques du monde. Entre surprise, découvertes et grands classiques, Echo de Femmes joue »Entre Tradition et Modernité »

➕Chants traditionnels Zoulou, Comptines japonaises, des Fables de La Fontaine et bien plus…. Cette chorale est associée à »À Cœur Joie », une association qui rassemble depuis 1948 les chanteurs, chefs de chœur, compositeurs et tous les passionnés de chant choral. Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T20:00:00+01:00

