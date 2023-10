After du Hip Hop Games Le Grand Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

After du Hip Hop Games

Le Grand Sud Lille, 2 décembre 2023, Lille.

After du Hip Hop Games
Samedi 2 décembre, 19h00
Le Grand Sud

Gratuit – réservation conseillée

Après le spectacle, nous vous proposons de rester avec nous pour fêter ensemble les 10 ans de la Cie Art-Track ! Au programme : DJ Set de DJ Asfalte et petite restauration. En présence de la Troupe et des artistes du Hip Hop Games.

Retrouvez toute la programmation sur notre site internet et/ou sur notre page facebook : https://fb.me/e/HSu6XUWm et https://fb.me/e/4Rn6LlOR0

Le Grand Sud
le grand sud lille
Lille 59006 Lille-Sud
Nord Hauts-de-France

https://www.lille.fr/Le-Grand-Sud/Informations-pratiques
https://ciearttrack.com/festival-2023
contact@ciearttrack.com
0986457035

Catégories d'Évènement: Lille, Nord

Lieu: Le Grand Sud
Adresse: le grand sud lille
Ville: Lille
Departement: Nord

