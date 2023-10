Hip Hop Games Le Grand Sud Lille, 2 décembre 2023, Lille.

Hip Hop Games Samedi 2 décembre, 15h00 Le Grand Sud Payant – réservation sur la billetterie en ligne

Pour cet après-midi, temps fort du Festival, la Troupe Hip Hop Games vous donne rendez-vous au Grand Sud.

De 15h00 à 16h00, une scène dédiée aux jeunes artistes des Hauts-de-France vous réserve une programmation musique et danse pour découvrir la pluralité et la richesse des talents de notre région.

De 16h00 à 19h00, plongez dans l’univers unique et interactif du Hip Hop Games. 12 danseurs·ses de renom, en équipes, traversent les épreuves créatives du célèbre concept et vous surprennent par leur capacité d’improvisation et la magie que la discipline réserve.

Pour cette édition inédite, la Troupe vous embarque dans de nouvelles épreuves et dans une atmosphère empreinte de l’univers du légendaire Wu-Tang Clan pour célébrer ensemble la fin de cette année qui marque les 50 ans du Hip Hop.

À la suite du spectacle, restez à l’after poursuivre ce moment festif avec nous !

Retrouvez toute la programmation sur notre site internet et/ou sur notre page facebook : https://fb.me/e/HSu6XUWm et https://fb.me/e/4Rn6LlOR0

Le Grand Sud le grand sud lille Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Le-Grand-Sud/Informations-pratiques [{« type »: « link », « value »: « https://ciearttrack.com/festival-2023 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ciearttrack.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0986457035 »}] [{« link »: « https://ciearttrack.com/festival-2023 »}, {« link »: « https://fb.me/e/HSu6XUWm »}, {« link »: « https://fb.me/e/4Rn6LlOR0 »}] Salle de spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

Cie Art-Track