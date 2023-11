A NE PAS RATER ! – La Vaste entreprise Le Grand Sud Lille, 24 novembre 2023, Lille.

A NE PAS RATER ! – La Vaste entreprise 24 et 25 novembre Le Grand Sud 10/6 €

[Spectacle]

➡ À ne pas rater

Le Grand Sud

Ven. 24 Novembre | 20h

Sam. 25 Novembre | 19h

10/6 €

Réservations : https://my.weezevent.com/a-ne-pas-rater

Revenons à la base. Un spectacle c’est d’abord ça : un certain nombre de personnes enfermées dans une salle pendant un certain temps.

Voilà. Pendant une heure, vous allez donc être coincés ici, pour assister à ce spectacle. Et forcément, pendant que vous assisterez à ce spectacle, vous allez rater tout ce qui se passe ailleurs. Tout. Tous les trucs que vous auriez pu vivre ailleurs au même moment.

Quand on y pense, réserver sa place constitue donc un engagement assez fort. Radical, même.

Mais pendant que nous serons donc pleinement occupés à passer à côté d’un nombre incalculable de trucs, qu’allons-nous faire, nous, ici ?

Accepter le vide ?

Ou tenter de le remplir ?

Pour mémoire, chaque heure que nous vivons est malheureusement une heure qui ne reviendra pas. La question est donc : prendrez-vous le risque de consacrer une heure entière à ce spectacle, uniquement parce qu’il est pourvu d’un titre diablement accrocheur ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00