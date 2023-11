LES FEMMES SONT OCCUPÉES Le Grand Sud Lille, 17 novembre 2023, Lille.

[Spectacle]

ADAPTATION THÉÂTRALE DU ROMAN ÉPONYME DE SAMIRA EL AYACHI – 1ère Lilloise

Elle doit monter une pièce de théâtre, finir sa thèse. Lancer une

machine. Régler des comptes ancestraux avec les pères et les patrons.

Comme toutes les femmes, elle est très occupée.

Découvrant sur le tas sa nouvelle condition de « maman solo » elle

jongle avec sa solitude sociale, sa solitude existen- tielle, et s’interroge

sur les liens invisibles entre batailles intimes et luttes collectives.

Portrait poignant d’une femme qui ressemble à tant d’autres

De : Samira El Ayachi | Mise en scène : Marjorie Nakache | Avec : Farida Ouchani et Gabrielle Cohen

