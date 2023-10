LOIN DANS LA MER Le Grand Sud Lille, 10 novembre 2023, Lille.

Le Grand Sud

Ven. 10 Novembre | 20h

10/6 €

L’oiseau-Mouche [Roubaix] – Lisa Guez

Librement adapté de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen

Par amour tout donner, par amour tout perdre.

La petite sirène au fond de l’océan brûle d’une flamme impossible pour le prince qu’elle a sauvé du naufrage. Rongée par l’obsession de son visage, elle sacrifie sa voix à une sorcière pour avoir des jambes et une chance d’être aimée par le prince.

Propulsée dans un monde qu’elle ne connaît pas, déracinée, incapable de communiquer et de dévoiler à celui qu’elle aime son histoire et son identité, la jeune fille doit trouver le chemin du cœur du jeune homme sous peine d’être changée en écume.

Réservations : https://my.weezevent.com/loin-dans-la-mer-cie-oiseau-mouche ou au 03 20 88 89 90

10/6 € | Billetterie sur place une heure avant la représentation.

