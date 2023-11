ESPRIT FREESTYLE Le Grand Sud Lille, 8 novembre 2023, Lille.

L’Association Esprit Freestyle prend le contrôle du Grand Sud pour une rencontre du mercredi !

Au programme ? Un concert exclusif avec

Naomi Landes

Une artiste pop, un OVNI dans son registre. Influencée par différentes cultures, la jeune lilloise provoque en nous un sentiment d’apaisement. Sa voix douce et impactante se mélange à des ambiances aériennes qui permettent au public de s’évader un moment.

Chendj’

Un lillois passionné de rap. C’est un rappeur qui n’hésites pas à mettre en avant un univers visuel qui sort des carcans habituels. Avec une voix forte et envoûtante, il propose au public une véritable expérience poétique et onirique.

Don Culas

Un rappeur tout droit venu du quartier Lille-Sud. C’est un artiste qui aime mélanger les langues et les styles. Rappant en français, en créole mais aussi en portugais, le jeune lillois s’essaye à la drill, la trap et aussi à la mélo. Grâce à sa polyvalence, il fait vivre un moment unique chaque fois qu’il monte sur scène.

Mando MCD

C’est une Missy Eliott française, une jeune rappeuse qui nous vient tout droit de Roubaix. Avec une voix puissante et un univers Hip-Hop marqué, elle envoute le public et propose une expérience forte et chaleureuse.

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V'Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147) Parking : 190 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T18:00:00+01:00 – 2023-11-08T20:00:00+01:00

