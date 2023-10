[PROJECTION] CORALINE Le Grand Sud Lille, 25 octobre 2023, Lille.

Le Grand Sud

Profitez d’un nouveau CINÉ LILLE-SUD au Grand Sud !

Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d’une curiosité dans limites. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une étrange maison, n’ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien, mais où tout est différent. Dans cet Autre Monde, chaque chose lui paraît plus belle, plus colorée et plus attrayante.

Réservation :

03 20 88 89 90 [Mar.-Ven. 9h30-12h30 | 13h30-17h]

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE 03 20 88 89 90

2023-10-25T14:30:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

