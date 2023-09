La Compagnie Rêvages vous invite à créer son prochain spectacle Le Grand Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La Compagnie Rêvages vous invite à créer son prochain spectacle Le Grand Sud Lille, 23 octobre 2023, Lille. La Compagnie Rêvages vous invite à créer son prochain spectacle 23 – 27 octobre Le Grand Sud Gratuit sur inscription Venez au Grand Sud vous essayer aux métiers du théâtre Dans le cadre de son implantation dans le quartier de Lille Sud, Rêvages s’appuie sur les forces vives des habitant.e.s du territoire pour nous accompagner dans l’adaptation des Mangeurs d’étoiles de Romain Gary qui sera créé en 2026.

Texte, scénographie, costumes : ce sont tous les aspects d’une création que nous nous proposons de partager avec eux. 3 périodes d’ateliers sont prévues cette saison sur les vaca,ces scolaires d’automne, hiver et printemps. Résidence #3 : mise en voix et costumes Pour cette 3ème étape, nous allons proposer aux participant.e.s, habitués comme nouveaux venus, de se pencher sur deux aspects de la création encore inconnus : la mise en voix et en jeu du texte et la réflexion autour des costumes du spectacle. Gwenaëlle Roué et Lamia Chakroun les accompagneront dans cette découverte par des moments de réflexion « à la table » mais également des ateliers au plateau. Le Grand Sud le grand sud lille Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Le-Grand-Sud/Informations-pratiques [{« type »: « email », « value »: « mediation@revages.fr »}] Salle de spectacle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le Grand Sud Adresse le grand sud lille Ville Lille Departement Nord Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Le Grand Sud Lille latitude longitude 50.611053;3.054957

