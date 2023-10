LABOUM DES 10 ANS DU GRAND SUD ! Le Grand Sud Lille, 22 octobre 2023, Lille.

LABOUM DES 10 ANS DU GRAND SUD ! Dimanche 22 octobre, 15h00 Le Grand Sud Entrée Libre

[ÉVÉNEMENT] LABOUM DES 10 ANS DU GRAND SUD !

Le Grand Sud

Dim. 22 Octobre | Dès 15h

GRATUIT

Quand on a 10 ans, on fait une Boum.

La Boum, c’est toujours THE événement qu’on attend.

La Boum, c’est des surprises. Des artistes qui vous font l’honneur de passer un moment mémorable en famille.

Venz déguisez, ou pas !

Entre nostalgie et futur, Le Grand Sud souffle ses 10 bougies avec vous !

Après leur dernière venue en 2017, voici le retour de Marcel Et Son Orchestre qui nous font l’immense honneur de souffler nos 10 bougies !

Ajoutez à la programmation Les Biskotos , plus puissants que jamais !

À tout cela s’ajouteront Du vent dans les mots , DJ Dorothée Caratini, un stand de tatouages éphémères avec Chicken, Minilab de la MFM pour imprimer son totebag du Grand Sud !

Et le plus indispensable, vous ! On ne peut décemment pas souffler nos 10 bougies sans vous !

Réservation plus que conseillée : https://my.weezevent.com/les-10-ans-du-grand-sud

Ville De Lille

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-10-ans-du-grand-sud »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 961, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Quand on a 10 ans, on fait une Boum ! Un anniversaire c’est des surprises. Ici, des artistes qui vous font l’honneur de passer un moment mu00e9morable en famille. Venez du00e9guisu00e9, ou pas ! Entre nostalgie et futur, le Grand Sud souffle ses 10 bougies avec vous ! Entru00e9e libre. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Les 10 ans du Grand Sud », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1040839.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/les-10-ans-du-grand-sud », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 541}, « link »: « https://my.weezevent.com/les-10-ans-du-grand-sud »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00