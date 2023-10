DANBÉ [concert narratif sous casque] Le Grand Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Cie (Mic)jazz

Le Grand Sud

Jeu. 19 & Ven. 20 octobre | 20:00

10/6 € Il est des destins exceptionnels, l’itinéraire de vie d’Aya Cissoko est de ceux-là. Dispositif inédit de concert sous casques, Danbé est une pièce radiophonique et musicale qui nous plonge au cœur de l’existence de cette jeune femme championne

de boxe, à travers son parcours et celui de ses parents maliens arrivés en France dans les années 70. Véritable expérience de cinéma pour oreilles, Danbé est un voyage sonore dense et intense, où l’intime se mêle au collectif et dont la teneur vibrante fait naître l’émotion. Réservation via :

03 20 88 89 90 [Mar.-Ven. 9h30-12h30 | 13h30-17h]

Billetterie sur place 1h avant la représentation.

Paiement par chèque ou espèces uniquement. Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T21:30:00+02:00

