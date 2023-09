LE CABARET DES ABSENTS – François CERVANTES Le Grand Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord LE CABARET DES ABSENTS – François CERVANTES Le Grand Sud Lille, 13 octobre 2023, Lille. LE CABARET DES ABSENTS – François CERVANTES Vendredi 13 octobre, 19h00 Le Grand Sud 10/6 € [SPECTACLE] LE CABARET DES ABSENTS

Cie L’Entreprise | François Crevantes

Le Grand Sud

Ven. 13 Octobre | 20:00

10/6 € Inspiré par les circonstances véridiques et extraordinaires – qui nous seront contées – du sauvetage d’un théâtre de Marseille par un mécène américain, François Cervantes y accole une série de fictions qui s’entrelacent sur le plateau d’un théâtre-monde.

Une fantaisie enchanteresse, une fresque chorale, touchante et drôle. Le cabaret des absents, c’est l’histoire d’un théâtre à la fois maison et salle de spectacle. Il est ouvert à tous, aux présents comme aux absents. Ces derniers entrent sur scène, viennent nous dire pourquoi ils ne sont pas là, pourquoi ils ont envie de nous parler. Réservations : 03 20 88 89 90 [Mar.-Ven. 9h30-12h30 | 13h30-17h]

Billetterie sur place 1h avant la représentation.

Paiement par chèque ou espèces uniquement. Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V'Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147) Parking : 190 places

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:30:00+02:00

