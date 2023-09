[ÉVÉNEMENT] JEUDI C’EST PERMIS – Années 80 Le Grand Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

5/3 € *Jeudi c’est Permis 80’s !* C’est le retour de LA soirée festive du Grand Sud, le « Jeudi c’est Permis ».

Dans une thématique eighties, testez vos connaissances sur les années 80 autour d’un apéro-quizz proposé par l’association « Au cœur des années 80 », participez à un karaoké géant et collectif accompagné par Samvel Piano, puis terminez la soirée en vous déhanchant sur vos tubes favoris interprétés par les fabuleux New Wave Dandys. Rendez-vous le jeudi 05 octobre à partir de 19h30 au Grand Sud, 50 rue de l’Europe, à Lille Réservations : 03 20 88 89 90 [Mar.-Ven. 9h30-12h30 | 13h30-17h]

Billetterie sur place 1h avant la représentation.

Paiement par chèque ou espèce uniquement. Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

