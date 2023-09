[PROJECTION] PAT ET MAT Le Grand Sud Lille Catégories d’Évènement: Lille

Mes premiers pas au cinéma

Mer. 04 Octobre | 10:00

Gratuit Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent la passion du bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela : mais attention aux nombreux rebondissements et cascades ! En partenariat avec Cinéligue HDF Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

