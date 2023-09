L’enquête I Cie Lonely Circus Le Grand Sud Lille, 28 septembre 2023, Lille.

Que faire quand on est artiste de cirque, et qu’on reçoit en héritage des mains d’une femme de 102 ans, quelques objets ayant appartenu à son défunt mari Pierre Bonvallet dit Punch, qui fut un clown blanc de l’après-guerre et qui exerça ses talents en duo au cirque Médrano à Paris et au cirque Krone à Munich, avec cette injonction troublante : qu’il en fasse quelque chose ! Sébastien Le Guen nous convie à suivre cette enquête. On marche sur un fil d’une décennie à l’autre.

conception et interprétation : Sébastien Le Guen mise en scène : Sébastien Le Guen et Nicolas Heredia contribution en cirque d’audace : Guy Périlhou création son : Jérôme Hoffmann création lumière : Marie Robert administration : Hélène Garcia scénographie, constructions : Lonely Circus et Delphine Jalabert

coproduction : Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau

en coréalisation avec la Ville de Lille et la Salle des fêtes de Fives

