Projection ● NOS JOURS HEUREUX Le Grand Sud Lille, 26 août 2023, Lille.

Projection ● NOS JOURS HEUREUX Samedi 26 août, 21h00 Le Grand Sud gratuit

Projection ● NOS JOURS HEUREUX

Le Grand Sud

Sam. 26 Août ● 21:00

Gratuit

Des bagarres inoubliables à la cantine, les premiers amours et déceptions, les premuères boums entre potes, les visites de musée interminables, des nuits sous tentes ou à la belle étoile… ça ne vous rappelle rien ?

Cet été, Vincent Rousseau (Jean-Paul Rouve) va diriger sa première colonie de vacances ! Entre animateurs déjantés et enfants intenables sans oublier les visites suprises de « Jeunesse et Sport », ces trois semaines vont être des plus mouvementées.

Les colonies de vancances c’est pas forcément des vacances pour tout le monde ! Et Vincent n’est pas préparé aux aléas qui vont lui tomber dessus…

Retrouvez le film d’Olivier Najache et Éric Toledano (Intouchables, Le sens de la fête, …) dans un Grand Sud ouvert sur l’extérieur (entrée via le parc).

Apportez vos plaids, couvertures et pop-corn pour une séance au crépuscule pour finir les vacances en beauté avec un grand film !

Réservations : 03 20 88 89 90 [Mar.-Ven. 9h30-12h30 | 13h30-17h]

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T21:00:00+02:00 – 2023-08-26T22:30:00+02:00

2023-08-26T21:00:00+02:00 – 2023-08-26T22:30:00+02:00