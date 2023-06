LIGHT ON CHILDREN • CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L’ARBRISSEAU Le Grand Sud Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

sociaux autour de la danse la danse hip hop.

Encadré par des intervenants hip-hop de qualité présents dans chaque centre social. Le tout avec un jury exceptionnel et pointilleux pour

21 Juillet | 14h-16h Un événement qui réunit et confronte des enfants des centres sociaux autour de la danse la danse hip hop. Encadré par des intervenants hip-hop de qualité présents dans chaque centre social. Le tout avec un jury exceptionnel et pointilleux pour évaluer les jeunes talents.

Le Grand Sud
50 rue de l'Europe, 59000 LILLE
Lille 59006 Lille-Sud
Nord Hauts-de-France

03 20 88 89 90
http://www.grandsud-lille.fr

Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable.

Métro : Porte des Postes (M1/M2)
Bus : Place de la Garonne (L7/CITL)
V'Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147)
Parking : 190 places

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00

