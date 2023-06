Le dernier mercredi avant les vacances Le Grand Sud Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Le dernier mercredi avant les vacances Le Grand Sud Lille, 5 juillet 2023, Lille. Le dernier mercredi avant les vacances Mercredi 5 juillet, 18h00 Le Grand Sud Gratuit Une fin de journée pour marquer le début des vacances d’été… Pour commencer, « Un vers dehors » : un spectacle participatif qui fait suite à la résidence artistique de la Cie Rêvages effectuée avec les femmes du quartier de Lille-Sud. Sur scène, Sarah Lecarpentier interroge sur les poétesses. De cela sortiront 12 mots du public. Ces mots placés sur des pancartes nous donneront le ton pour le reste de la soirée. D’abord, un SLAM de l’artiste suivi de hip-hop improvisé sur ces mots par le centre social et culturel l’arbrisseau et Samba Sissoko. Pour finir, un studio photo reprenant ces mots pour thématique. Ne manquez pas d’y participer afin de repartir avec votre photo souvenir. Renseignements : 03 20 88 89 90 Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 88 89 90 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

