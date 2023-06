FEIJOADA • Calixto Neto Le Grand Sud Lille, 28 juin 2023, Lille.

FEIJOADA • Calixto Neto Mercredi 28 juin, 19h00 Le Grand Sud 12/8/5/0€

C’est à un banquet musical et politique que nous invite le chorégraphe brésilien Calixto Neto. Au rythme de la samba, on y trouvera de la cuisine brésilienne, des danses enflammées, des discussions passionnées : tous les ingrédients pour une dernière soirée savoureuse et qui résonne juste.

Entouré d’une dizaine d’artistes, Calixto Neto nous invite à assister à la préparation d’une feijoada, plat symbolique de la gastronomie brésilienne. L’origine de ce plat fait débat : le savoir populaire attribue sa création aux personnes esclavisées qui mélangeaient les restes de viande jetées des maisons des maîtres avec les haricots noirs, très présents en Amérique du Sud.

Quelles sont les viandes les moins chères du marché ? Quels sont les corps qui subissent le plus les inégalités ? À travers cette recette, le chorégraphe évoque la culture de son pays, l’histoire de la samba et les transformations politiques du Brésil.

Chansons, danses, étapes de cuisson et prises de paroles intimes ou politiques rythment la soirée pour un partage unique d’émotions.

À la fin du spectacle, tout le monde est invité à déguster la feijoada avec l’équipe artistique !

➝ Informations accessibilité :

Présence de textes parlés en français et en portugais

Niveaux d’intensité sonore légèrement élevés

Menu végétarien possible

Pour plus d’informations ➝ www.latitudescontemporaines.com/agenda-festival/feijoada/

Pour réserver ➝ https://billetterie.latitudescontemporaines.com/evenement/28-06-2023-19-00-feijoada

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T19:00:00+02:00 – 2023-06-28T23:00:00+02:00

Latitudes Contemporaines / Photographie originale © Raoul Gilibert