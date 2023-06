Spectacle « les mangeurs d’étoiles » Le Grand Sud Lille, 26 juin 2023, Lille.

Spectacle « les mangeurs d’étoiles » 26 juin – 5 juillet Le Grand Sud gratuit

La compagnie rêvages poursuit le travail de création de son futur spectacle « les mangeurs d’étoiles » par une série d’ateliers gratuits, au Grand Sud. Les ateliers sont gratuits, ouverts à toutes personnes de plus de 15 ans.

Au programme : adaptation du roman, réflexion autour des décors et de la mise en scène, et improvisations.

L’occasion de découvrir le monde du théâtre à travers la rencontre avec différent·es professionnel·les (comédien, scénographe, créateur de costumes …) et de participer activement à la création d’une pièce de théâtre.

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe Lille Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T14:00:00+02:00 – 2023-06-26T16:30:00+02:00

2023-07-05T16:30:00+02:00 – 2023-07-05T19:00:00+02:00