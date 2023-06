Soirée Afghane Le Grand Sud Lille, 15 juin 2023, Lille.

LA LUNE

Sayeh Sirvani

19h30

« Nous ne savions pas combien de cycles de lunes il faudrait à l’Afghanistan pour renaître, mais on avançait pas à pas, patiemment, jusqu’au jour où un tremblement de terre nommé taliban a détruit notre cité de rêves et massacré nos espoirs.”

« Regarde, la lune est fine et délicate, comme le petit bébé dans mon ventre. Demain, elle deviendra un peu plus grande et cela continuera chaque nuit jusqu’à ce qu’elle soit complète. Il faut voir 9 fois la pleine lune pour qu’un enfant naisse. »

Le récit de ce solo à été écrit par Sayah Sirvani metteuse en scène et auteure Iranienne en inspirant de la vie de Razia Wafaeizada la comédienne talentueuse afghan qui vit à Strasbourg depuis le retour de Taliban en Afghanistan. C’est elle qui interprète le solo. La Lune évoque, avec beaucoup de poésie, le statut des femmes en Afghanistan, leur place dans cette société et leur manière de se battre pour la liberté.

➝ Informations accessibilité :

Présence de textes parlés en français et en farsi

Spectacle surtitré

Photographie originale © Ali baba Safdari

INSIDE KABOUL

Caroline Gillet, Denis Walgenwitz & Kubra Khademi

20h

Inside Kaboul est un documentaire animé qui suit les destins parallèles de deux jeunes Afghanes, Raha et Marwa, depuis la prise de Kaboul par les talibans.

L’une, Raha, a fait le choix de rester ; l’autre, Marwa, est partie et, après un séjour de plusieurs mois dans un camp de réfugié·es à Abu Dhabi, vient d’arriver près de Hambourg. Comment grandir et se projeter vers l’avenir quand on a 20 ans ? Pour Raha et Marwa, dont le monde a basculé brutalement à l’été 2021, ces questions, qui sont celles de jeunes femmes de leur âge, se posent avec une acuité singulière…

Pendant plusieurs mois, Raha et Marwa ont envoyé des notes vocales sur WhatsApp à la journaliste Caroline Gillet. Ces audios ont d’abord été diffusés sur France Inter, sous forme de podcasts. En 2022, l’artiste visuelle afghane Kubra Khademi a posé des images sur leurs mots. Inside Kaboul raconte l’urgence, la perte de repères, et la nécessité d’apprendre à vivre sous de nouvelles réalités.

➝ Informations accessibilité :

Présence de textes parlés en français et en persan

Spectacle surtitré en français

En partenariat avec France.tv Slash

Photographie originale © Luciano Lepinay d’après Kubra Khademi

La performance La Lune et la projection d’Inside Kaboul seront suivies d’un échange avec Caroline Gillet, Sayeh Sirvani, Razia Wafaeizada, Kubra Khademi, Esmatullah Alizadeh et invitées surprises, autour des enjeux liés à la création artistique face au régime des talibans.

YARAN LIVE

Esmatullah Alizadeh, Nematullah Azizi, Emma Cailleaux & Hussein Rezai

21h30

Multi-instrumentiste, Esmatullah Alizadeh accompagne sa voix à l’harmonium et à la dambura, instrument à cordes traditionnel afghan, sur un répertoire folklorique, romantique et engagé. Il est cofondateur du groupe Yaran, créé en Afghanistan pour faire vivre la chanson Hazara.

Pour Latitudes Contemporaines, il fait revivre Yaran sur la scène du GRAND SUD aux côtés de Nematullah Azizi, Hussein Rezai et Emma Cailleaux.

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V'Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147) Parking : 190 places

