Into The Open Le Grand Sud, 7 juin 2023, Lille.

Into The Open Mercredi 7 juin, 20h00 Le Grand Sud

de 5 à 21€

La performance débute comme un concert, puis, très vite, impose son rythme, sa folie et son imaginaire, avec sa scénographie sophistiquée et ses effets de lumière.

Le Grand Sud le grand sud lille Lille-Sud Lille 59006 Nord Hauts-de-France

https://www.lille.fr/Le-Grand-Sud/Informations-pratiques Salle de spectacle

COREALISATION avec le FESTIVAL LATITUDES CONTEMPORAINES

Connu pour sa recherche, son innovation et l’étendue de sa palette artistique, Voetvolk, c’est LE duo flamand explosif qui fusionne danse et musique, composé de la chorégraphe et danseuse Lisbeth Gruwez et du musicien, compositeur et DJ Maarten Van Cauwenberghe. Pour Into The Open, trois musiciens et quatre danseurs et danseuses déboulent sur scène pour incarner le groove et partager l’énergie du rock. La performance débute comme un concert, puis, très vite, impose son rythme, sa folie et son imaginaire, avec sa scénographie sophistiquée et ses effets de lumière. Cela sonne comme la promesse d’un concert de danse déjanté, fougueux, débridé, percussif, puissant, où chacun se galvanise mutuellement : musiciens, danseurs et spectateurs. Émotions, vibrations et sensations décuplées : impossible de résister à la déferlante d’énergie. On parie que vous serez en transe ?

Concert debout



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T20:00:00+02:00

2023-06-07T21:00:00+02:00

Danny Willems